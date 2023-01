Neymar l’attend à Paris, le PSG reçoit une réponse finale

Thomas Bourseau

Gabriel Martinelli pourrait-il débarquer au PSG pour y rejoindre ses compatriotes Neymar et Marquinhos ? Ce serait notamment le souhait du numéro 10 du club parisien et de son président Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, la balle était dans le camp d’Arsenal et il semblerait que les Gunners soient en passe de mettre un terme au feuilleton.

Le 14 décembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG ne souhaitait pas recruter de joueur au mois de janvier dans le cadre du mercato estival qui fermera ses portes dans les prochains jours. Certes, le Paris Saint-Germain songeait à mettre la main sur un renfort offensif, mais sans départ, ledit renfort ne viendrait pas à Paris. Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton la semaine dernière et cela ouvrirait donc la porte à une éventuelle arrivée au PSG. D’ailleurs, l’entraîneur Christophe Galtier s’est montré prêt à mettre la main sur un attaquant pour pallier le départ de l’international espagnol.

Al-Khelaïfi et Neymar penseraient à Martinelli

Le nom de Rayan Cherki circule dans la presse pour le PSG cet hiver, mais dans le cadre du mercato estival à venir, d’autres joueurs sont déjà annoncés au Paris Saint-Germain. Et c’est le cas de Gabriel Martinelli depuis quelques semaines. L’ailier d’Arsenal attiserait moult convoitises sur le marché des transferts et notamment au PSG. À en croire les informations divulguées en décembre par Média Foot, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom de Martinelli pour le PSG et le compatriote de l’international brésilien, à savoir Neymar, aurait validé la piste menant à Gabriel Martinelli.

Un contrat jusqu’en 2027 pour Martinelli à Arsenal