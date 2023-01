«Mercato de fou», l’OM réalise l’impensable

La rédaction

Très actif en cette période de mercato hivernal, l'OM a notamment recruté Ruslan Malinovksyi. L'entrejeu devrait prochainement se renforcer avec la signature d'Azzedine Ounahi tandis que Pablo Longoria s'active toujours pour recruter un attaquant de pointe avant le 31 janvier, date de la fermeture du mercato. Le travail du président espagnol a largement été salué par le consultâtes Jonatan MacHardy.

Malgré les échecs des dossiers Leandro Trossard, Terem Moffi ou encore Ivan Ilic, l'OM a recruté le milieu offensif Ruslan Malinovskyi et s'apprête à boucler la signature d'Azzedine Ounahi, véritable révélation du Mondial. Des joueurs de haut standing attirés par Pablo Longoria, qui continue de s'activer en coulisses pour épauler Alexis Sanchez, l'attaquant de pointe titulaire d'Igor Tudor.

«Quand c’était le clown qui dirigeait l’Olympique de Marseille, on avait des recrues totalement minables»

Dans l'After Foot sur les ondes d'RMC, le consultant Jonatan MacHardy s'est montré admiratif du travail de Pablo Longoria : « Malinovskyi, c’est quand même un très bon joueur. Le genre de joueurs que Marseille n’en aurait même pas rêvé il y a encore deux-trois saisons quand c’était le clown qui était à la tête de de l’OM. », a-t-il confié en faisait ici référence à Jacques-Henri Eyraud : « Quand c’était le clown qui dirigeait l’Olympique de Marseille, on avait des recrues totalement minables, on faisait passer Clinton Njie pour un crack. Là on est passé dans un autre standing ».

Un «mercato de fou»