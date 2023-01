L’OM boucle une «super opportunité», un nouveau transfert identifié

La rédaction

Pablo Longoria s'est démené durant cette période de mercato hivernal. Si l'OM a connu plusieurs échecs avec les dossiers Trossard, Moffi et plus récemment Ilic, le club phocéen serait proche de boucler la signature d'Azzedine Ounahi. Cette révélation de la dernière Coupe du monde va s'engager à l'OM tandis que Pablo Longoria se félicite déjà de cette «super opportunité».

Lors de la dernière Coupe du monde, le Maroc a été la véritable sensation de la compétition. Eliminés en demi-finale par la France, les Lions de l'Atlas contenaient plusieurs pépites au sein de leur effectif, notamment Azzedine Ounahi, rayonnant dans l'entrejeu de Walid Regragui. Evidemment, ses performances ne sont pas passées inaperçues en Europe. Très convoité, il va finalement s'engager à l'OM.

Après avoir réussi l'impossible, l'OM va frapper fort sur le mercato https://t.co/YikdqBg8sG pic.twitter.com/1WmHhwOHab — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

«Une super opportunité», selon Pablo Longoria

Si le mercato marseillais a connu plusieurs échecs en cette période hivernale, Pablo Longoria s'est démené pour boucler la signature d'Azzedine Ounahi. Selon L'Equipe , le président espagnol aurait estimé en privé que ce transfert est une «super opportunité». Le milieu de terrain va s'engager en provenance d'Angers, où il évoluait depuis juillet 2021. Si Pablo Longoria se félicite du transfert de l'international marocain, ce dernier va devoir retrouver du rythme. Depuis la Coupe du monde, il n'a disputé que 30 minutes de jeu face à Clermont et sa condition physique doit être optimale pour s'intégrer à l'OM, où les exigences d'Igor Tudor sont élevées.

Un transfert à 10M€