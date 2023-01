Mercato : Quelle surprise de dernière minute nous réserve l'OM ?

La rédaction

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 31 janvier, Pablo Longoria s'activerait pour boucler un transfert surprise de dernière minute. Alors qu'Azzedine Ounahi, Ivan Ilic, Elye Wahi ou encore Terem Moffi ont été annoncés à l'OM récemment, lequel d'entre eux rejoindra finalement la Canebière ? A vos votes !

Depuis l'ouverture de ce mercato hivernal, Pablo Longoria s'activerait en coulisses pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor. En effet, le président de l'OM serait en quête d'un nouveau milieu de terrain et d'un nouvel attaquant, sachant qu'il a perdu Bamba Dieng et que Matteo Guendouzi pourrait également prendre la porte.

L'OM aurait trouvé un accord total pour Ounahi

Depuis le début de la saison, Bamba Dieng n'a pas du tout les faveurs d'Igor Tudor. Ainsi, l'international sénégalais a fui l'OM pour s'engager en faveur du FC Lorient. En parallèle, Matteo Guendouzi pourrait également quitter Marseille, et ce, parce qu'Aston Villa serait prêt à aligner 40M€ pour boucler son transfert.

L'OM serait passé à l'action pour Elye Wahi