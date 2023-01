L'OM peut jubiler, un accord à 10M€ est trouvé pour remplacer Guendouzi

Hugo Chirossel

Après avoir essuyé deux échecs avec les pistes Ivan Ilic et Terem Moffi, l’OM serait sur le point d’accueillir sa prochaine recrue du mercato hivernal. En effet, les Marseillais auraient trouvé un accord avec Angers pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Un contrat de quatre ans et demi attendrait l’international marocain dans la cité phocéenne.

Le mercato de l’OM s’emballe ces derniers jours. Si Bamba Dieng devrait s’engager avec Lorient prochainement, Pablo Longoria semblait proche de boucler les transferts d’Ivan Ilic et Terem Moffi. Mais les deux joueurs ont finalement donné leur préférence à d’autres clubs, le premier au Torino et le second à l’OGC Nice. Le milieu de terrain serbe de l'Hellas Vérone aurait pu compenser un possible départ de Matteo Guendouzi, qui pourrait quitter l'OM dès cet hiver.

Accord trouvé avec Angers pour Ounahi

L’OM pourrait tout de même très bientôt accueillir sa deuxième recrue du mercato hivernal. En effet, d’après les informations de RMC Sport , les Marseillais auraient trouvé un accord avec Angers pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Une opération qui devrait coûter 10M€ à l’OM.

Un contrat de quatre ans et demi