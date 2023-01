Le jackpot pour l'OM grâce à Guendouzi ?

Thibault Morlain

Après un an et demi à l'OM, Matteo Guendouzi pourrait faire ses valises. Malgré un contrat courant jusqu'en 2025, l'international français suscite des intérêts en ce mercato hivernal. Unai Emery aimerait le retrouver à Aston Villa. Alors que les choses pourraient s'accélérer pour le transfert de Guendouzi, ce dernier pourrait rapporter gros à l'OM.

L'avenir de Matteo Guendouzi est plus incertain que jamais dans cette dernière semaine du mercato hivernal. S'il est aujourd'hui à l'OM, cela pourrait ne plus être le cas demain. En effet, Aston Villa serait très intéressé à l'idée de s'offrir les services de Guendouzi. Et voilà qu'une offre des Villans pourrait rapidement tomber pour l'international français.

L’OM fait trembler le PSG sur le mercato https://t.co/RwWS8Po0cI pic.twitter.com/g9VaOKfbR6 — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

Un gros chèque...

Direction Aston Villa pour Matteo Guendouzi ? Le club de Birmingham a en tout cas les moyens financiers pour réaliser une telle opération. Dernièrement, il était notamment question d'une possible offre comprise entre 30 et 40M€. De quoi convaincre l'OM ?

... et un joueur ?