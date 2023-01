Skriniar, Guendouzi, Ilic… Toutes les infos mercato du 23 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : L'Inter réclame 20M€ pour lâcher Skriniar

Comme révélé par le10sport.com , le PSG reprend plus que jamais espoir pour Milan Skriniar étant donné que le défenseur slovaque n'est jamais parvenu à tomber d'accord avec l'Inter Milan pour la prolongation de son contrat, qui court jusqu'en juin prochain. Un transfert dès la fin de ce mercato de janvier semble d'ailleurs possible, et la Gazzetta dello Sport annonce ce lundi que l'Inter réclamerait une indemnité de 20M€ pour céder Skriniar à six mois de la fin de son contrat au PSG.



L'OM tout proche de recruter Ilic pour 18M€ ?

Ivan Ilic (21 ans) vers l'OM, ça brûle ! La presse italienne et la presse française sont unanimes ce lundi matin pour annoncer que le milieu de terrain serbe de l'Hellas Vérone se rapproche tout doucement d'un transfert vers le club marseillais, qui lâchera 18M€ dans l'opération et laissera Ilic au club transalpin pour un prêt de six mois dans la foulée. Méfiance tout de même, puisque le Torino est également sur le coup pour Ilic.



OM : Aston Villa va dégainer pour Guendouzi