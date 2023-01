Transfert surprise à l’OM, c’est confirmé

Arthur Montagne

Ces derniers jours, des négociations pour un transfert à l’OM ont été révélées, sans que l’identité du joueur ne fuite. Mais il s’agissait bien de Leandro Trossard, qui s’est finalement engagé avec Arsenal. L’agent de l’international belge confirme les contacts avec l’Olympique de Marseille.

En quête d'un renfort offensif après les départs de Gerson et Luis Suarez, sans oublier la blessure d'Amine Harit, absent jusqu'à la fin de la saison, l'OM a obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi mais ne compte pas s'arrêter là. Dans cette optique, des négociations secrètes ont été révélées ces dernières semaines. Et le joueur dont le nom n'avait pas filtré était Leandro Trossard. L'international belge s'est finalement engagé avec Arsenal mais son agent confirme les discussions avec l'OM.

🚨Mercato - OM : Longoria est en train de boucler un joli coup pic.twitter.com/ucAtHqn2LY — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

C'est confirmé pour Trossard

« Les Spurs étaient en contact avec nous les deux dernières semaines, mais c’était : "Nous le voulons, mais attendez ci, attendez ça…" Mercredi, on a contacté Arsenal, en 24 heures, ils avaient un accord. Avant la Coupe du monde, nous étions d’accord pour que Leandro ne signe pas de nouveau contrat avec Brighton. Donc, ils devaient le vendre. Marseille était intéressé, j’ai aussi parlé à Tottenham », assure-t-il dans les colonnes du média belge HLN . De son côté, Leandro Trossard avait quant à lui expliqué son choix de signer à Arsenal.

Trossard justifie son choix