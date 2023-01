Après avoir recalé l'OM, il justifie son choix

Hugo Chirossel

Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, l’OM est toujours à la recherche d’un renfort offensif supplémentaire. Dans cette optique, Pablo Longoria était sur la piste de Leandro Trossard, mais ce dernier a finalement rejoint Arsenal. L’international belge âgé de 28 ans a expliqué les raisons qui l'ont poussé à s'engager en faveur des Gunners.

Le mercato hivernal de l’OM n’est pas encore terminé. Malgré le recrutement de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria est toujours à la recherche d’un autre joueur à vocation offensive. Ces derniers jours, le président marseillais travaillait sur une piste dont le nom n’avait pas fuité dans les médias. Il s’agit de Leandro Trossard, qui a finalement rejoint Arsenal.

Après son exil de l'OM, il prépare son retour https://t.co/aBcChFGZFl pic.twitter.com/CWVSdJarh9 — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Trossard a recalé l’OM

En effet, l’OM négociait avec Brighton afin de s’attacher les services de l’international belge âgé de 28 ans. Dans un premier temps, les Gunners s’intéressaient à Mykhailo Mudryk, mais ils se sont fait devancer par Chelsea. « Il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que Chelsea a piqué Mudryk à Arsenal que Brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions », a révélé Mohamed Bouhafsi. Leandro Trossard a expliqué les raisons qui l'ont poussé à finalement s'engager avec Arsenal.

« C'est pourquoi j'ai rejoint ce projet »