Il menace le grand retour de Zidane… et se rétracte

Et si Zinedine Zidane prenait les rênes d’une autre sélection que la France ? Le Brésil lui ferait les yeux doux, mais la fédération penserait également à José Mourinho. Pour autant, The Special One aurait quant à lui la tête à la Premier League.

Zinedine Zidane avait un souhait pour la suite de sa carrière après ses deux passages à la tête de l’effectif du Real Madrid : prendre les rênes de l’équipe de France. Le champion du monde 98 avait d’ailleurs évoqué cette possibilité à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe en juin dernier.

Zidane vers le Brésil et en concurrence avec Mourinho ?

Biographe et proche de Zinedine Zidane, Frédéric Hermel a d’ailleurs fait savoir sur les ondes de RMC dernièrement dans le cadre de l’ After Foot que Zidane avait refusé les avances du PSG après son départ du Real Madrid afin d’être prêt à prendre la relève chez les Bleus après Didier Deschamps. Finalement, le sélectionneur de l’EDF a prolongé son contrat jusqu’en 2026 après le Mondial au Qatar, obligeant Zidane à chercher un autre challenge à relever. Prendre la sélection du Brésil pour y remplacer Tite serait une option et UOL Esporte a récemment affirmé que Zidane était dans la short-list de la fédération brésilienne au même titre que José Mourinho notamment.

The Special One ne veut quitter la Roma que pour la Premier League