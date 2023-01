Un problème déjà identifié pour la prochaine recrue du PSG, Mbappé à la rescousse

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche d’un joueur offensif pour remplacer Pablo Sarabia, le PSG serait intéressé par Rayan Cherki. Si Juninho pense qu’il pourrait être une très bonne affaire pour le club de la capitale, l’ancien directeur sportif de l’OL estime, malgré tout, qu’il devra travailler encore plus s’il souhaite gagner sa place. Un point sur lequel il pourrait être aidé par Kylian Mbappé.

Pour compenser le départ de Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton, le PSG est à la recherche d’un joueur offensif, capable d’évoluer sur le côté droit. Dans cette optique, le club de la capitale a notamment coché le nom de Rayan Cherki. Un joueur que Juninho connaît bien, puisqu’il a pu le côtoyer lorsqu’il était encore le directeur sportif de l’OL. S’il reconnaît le talent indéniable du jeune milieu offensif âgé de 19 ans, le Brésilien estime en revanche qu’il n’a pas forcément la vitesse nécessaire pour évoluer dans un couloir.

«Ce n'est pas la vitesse idéale pour jouer sur un côté»

« C'est un joueur qui était apparemment tellement plus fort que les autres qu'il a grandi avec une certaine liberté. Peut-être que ce n'était pas bien parce qu'il pense d'abord à lui, ensuite il pense à lui et encore à lui. À certains moments, il est capable de retarder une action parce que c'est lui qui va donner la passe et pas finir l'action, ça peut parfois faire mal à une équipe. Il est encore jeune. Il va très vite balle au pied mais sur les ballons en profondeur, ça me donne l'impression que ce n'est pas la vitesse idéale pour jouer sur un côté », a déclaré Juninho dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Je sais qu'il a une certaine relation avec Mbappé»