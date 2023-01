Le PSG a programmé un gros transfert pour combler Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un joueur offensif pour pallier le départ de Pablo Sarabia, le PSG s’intéresse à Rayan Cherki. Une piste qui plaît beaucoup à Kylian Mbappé, fan et proche du joueur de l’OL. Cependant, Lyon ne semble pas enclin à le laisser partir cet hiver. En cas d’échec sur ce mercato hivernal, Luis Campos aurait déjà prévu de revenir à la charge l’été prochain.

« Faut pas trop lui parler d’âge ». En 2020, Kylian Mbappé partageait sur Twitter toute son admiration pour Rayan Cherki, le crack de l’OL, en faisant référence à des propos dont il est lui-même l’auteur. Trois ans plus tard, l’international espoir français est dans le viseur du PSG qui cherche à remplacer Pablo Sarabia, parti cet hiver à Wolverhampton. Paris a déjà fait deux offres qui ont été refusées par l’OL, déterminé à le conserver.

«Mes dirigeants m'ont dit qu'ils finiront la saison avec l’OL»

Présent ce vendredi en conférence de presse, Laurent Blanc, l’entraîneur lyonnais, en a rajouté une couche sur ce dossier. « D'une manière générale, dès que je perds des joueurs que je veux conserver, ça ne me plait pas. Est-ce que j'ai eu des garanties sur ces deux-là ? Oui. Mes dirigeants m'ont dit qu'ils finiront la saison avec l’OL », reconnaît le technicien français qui a donc la parole de ses dirigeants. De quoi inquiéter le PSG ? Pas vraiment.

Le PSG reviendra cet été