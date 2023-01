Un transfert attendu est sur le point de capoter au PSG

Arthur Montagne

Très actif en cette fin de mercato d'hiver, le PSG espère boucler l'arrivée de plusieurs recrues d'ici mardi minuit. Les noms d'Hakim Ziyech et Milan Skriniar reviennent avec insistance, mais dans le sens des départs aussi ça devrait bouger. Et pour cause, Keylor Navas cherche toujours une porte de sortie, mais comme l'été dernier, son transfert pourrait capoter pour raisons économiques. Et la solution pourrait venir de Sergio Rico.

Cet hiver, le PSG s'attendait à vivre un mercato assez calme. Mais les évènements ont chamboulé la situation. Et pour cause, entre le début d'année totalement raté avec deux défaites et un nul en quatre matches de Ligue 1, ainsi que le départ de Pablo Sarabia, Luis Campos prépare du mouvement dans les dernières heures du mercato. Néanmoins, des départs sont également attendus, notamment dans les buts où Keylor Navas cherche une porte de sortie puisqu'il est barré par Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Christophe Galtier.

Keylor Navas devrait finalement rester au PSG

Comme révélé par le10sport.com, Keylor Navas a même donné sa préférence à Nottingham Forrest malgré l'opportunité de rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Cependant, L'EQUIPE révèle que ce dossier a connu un sérieux coup de froid. Et pour cause, bien que le Costaricien soit d'accord pour rejoindre le promu en Premier League, il n'aurait toutefois pas trouvé d'accord avec le PSG sur les modalités économiques d'un départ. En effet, Nottingham Forrest ne peut pas s'aligner sur le salaire parisien de Keylor Navas qui espérait que le club de la capitale compense. Une situation qui n'est pas s'en rappeler celle de l'été dernier lorsque le gardien de 36 ans avait failli rejoindre Naples.

Nottingham Forrest se rabat sur Sergio Rico