Une star du Real Madrid prête à dire oui au PSG ?

En cette dernière journée de mercato hivernal, les rumeurs fusent et l’une d’elles concerne un joueur du Real Madrid pour le PSG. Le club parisien aurait approché le club merengue pour Marco Asensio, mais aurait été recalé alors que l’Espagnol se serait montré ouvert à cette option.

Entre le Real Madrid et le PSG, le courant ne passe plus trop et particulièrement entre les deux présidents des clubs respectifs que sont Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, les positions diamétralement opposées des deux hommes sur la Super Ligue pour commencer. Mais plus récemment, le feuilleton Kylian Mbappé a attisé les foudres du Real Madrid puisque le PSG a su conserver le champion du monde en le plaçant au centre de son projet sportif et en lui offrant au passage un salaire XXL.

Le PSG a approché le Real Madrid pour Marco Asensio, en vain

Alors forcément, il ne fallait pas vraiment s’attendre à ce que le Real Madrid facilite la tâche du PSG dans l’opération surprise révélée par la presse espagnole ce mardi qui n’est autre que Marco Asensio. D’après Relevo , le Paris Saint-Germain aurait approché récemment le Real Madrid pour tenter de boucler son transfert cet hiver alors que son contrat à la Casa Blanca arrivera à expiration en juin prochain. Cependant, le Real Madrid aurait repoussé les avances du club parisien en affirmant vouloir prolonger le contrat d’Asensio.

Asensio se serait montré intéressé par une signature au PSG