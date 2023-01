Cristiano Ronaldo détesté en Arabie Saoudite, l’image ahurissante

Pierrick Levallet

Muet pour ses débuts avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo n'a rien pu faire pour aider son équipe lors de son deuxième match face à Al Ittihad ce jeudi (défaite 3-1). Les supporters saoudiens commencent à perdre patience, et le Portugais doit déjà essuyer quelques critiques. Mais sur les réseaux sociaux, une folle image commence à circuler montrant clairement le mécontentement de spectateurs.

En plein calvaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo a tout plaqué. En froid avec les Red Devils , le Portugais a résilié son contrat. Quelques semaines plus tard, l’attaquant de 37 ans s’est engagé avec Al-Nassr en Arabie Saoudite, à la surprise générale. Il a même pu faire ses débuts en terre saoudienne face au PSG, Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé.

Cristiano Ronaldo muet pour ses débuts en Arabie Saoudite

Le Portugais était donc attendu au tournant pour ses débuts en compétition officielle. Mais pour ses deux premières rencontres, le quintuple Ballon d’Or est resté muet. L’attaquant de 37 ans n’a même rien pu faire pour empêcher l’élimination d’Al-Nassr de la Supercoupe d’Arabie Saoudite ce jeudi (défaite 3-1 face Al Ittihad).

Ils ont encore moins de respect que ceux de Man Utd mdrr il s’est mis dans un bourbier pic.twitter.com/pUfyAM1ljP — Loguito Fcb 💎🌟🌟🌟 (@Loguito6) January 28, 2023

Les fans saoudiens perdent patience

Les supporters saoudiens commencent à perdre patience, et une image folle commence à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit un homme en train de piétiner un drapeau floqué Cristiano Ronaldo et portant le numéro 7. Un autre fan s’est incrusté dans la vidéo, sautant à pied joint sur ce drapeau. À peine arrivé, Cristiano Ronaldo fait déjà l’objet de critiques en Arabie Saoudite.