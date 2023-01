Nouveau boss du PSG, il enchaine les catastrophes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien directeur sportif du LOSC ou encore de l'AS Monaco, Luis Campos a débarqué au PSG pour redonner un coup de fouet au projet sportif parisien. Mais alors que le mercato hivernal bat son plein depuis le début du mois de janvier, les premières critiques tombent sur la tête du Portugais, qui n'a pas toujours fait l'unanimité au sein de ses clubs.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG avait décidé de rester discret lors de ce mercato hivernal. Mais le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton oblige Luis Campos et la direction parisienne à trouver un remplaçant sur le marché.

«C'est fini» : Contacté par le PSG pour un transfert, il lâche une terrible réponse https://t.co/hPc9QxMw7e pic.twitter.com/nRdSOs9bGc — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Un bilan mitigé lors de ses expériences passées

Les noms d'Elye Wahi (Montpellier) ou encore de Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg) sont apparus, mais aucun de ces profils ne semble convaincre les supporters du PSG. Sur les réseaux sociaux, les critiques envers le recrutement de Luis Campos se font de plus en plus nombreuses. Journaliste pour Canal + , Philippe Doucet en a profité pour revenir sur les expériences passées du Portugais.

« Tous les recruteurs du monde ne sont pas en admiration devant Campos »