Mercato : Le PSG a trouvé son attaquant, il veut signer

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en quête d’un renfort offensif avant la fermeture du mercato hivernal, le PSG courtise à cet effet Rayan Cherki et Malcom. L’attaquant brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg est d’ailleurs OK pour rejoindre le Parc des Princes au plus vite, mais l’opération s’annonce délicate sur le plan financier.

« Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt de la part du Paris Saint-Germain, j'ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si elle arrive, nous l’étudierons », lâchait dernièrement Sergei Semak, l’entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, confirmant donc l’intérêt du PSG pour Malcom.

Il a dit oui au PSG, voilà le gros problème https://t.co/EEpfYzBN8P pic.twitter.com/bqevstdwsP — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Malcom veut venir au PSG

Téléfoot est même allé encore plus loin dimanche, assurant que l’attaquant brésilien souhaitait absolument signer au PSG avant la clôture du mercato hivernal. Les discussions entre les deux clubs ont été entamées, mais Luis Campos a un souci dans ce dossier Malcom.

Le PSG bloqué financièrement