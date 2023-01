Le PSG se fait recaler, c'est loin d'être terminé !

Arnaud De Kanel

Le PSG entre dans la dernière ligne droite de son mercato et attend encore de boucler plusieurs dossiers. Parmi-eux, ceux menant à Milan Skriniar, Malcom et Rayan Cherki. une fois encore, Luis Campos est mis en difficulté mais il ne lâche pas l'affaire. Si Jean-Michel Aulas avait fermé la porte à un départ du crack de l'OL, le PSG n'a pas été effrayé.

Le temps presse pour le board parisien. A deux jours de la fin du mercato hivernal, aucune recrue n'a pointé le bout de son nez dans la capitale. Toujours bloqué par le fair-play financier, le PSG a une marge de manoeuvre extrêmement réduite mais rêve toujours de trois recrues. Le fameux renfort offensif tant désiré par Christophe Galtier est Rayan Cherki, mais le Lyonnais est bloqué par Jean-Michel Aulas. Pour autant, le PSG n'a pas dit son dernier mot comme le10sport.com vous l'a révélé ces dernières heures.

Il a dit oui au PSG, voilà le gros problème https://t.co/EEpfYzBN8P pic.twitter.com/bqevstdwsP — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Le PSG ne lâche rien pour Cherki !

« Rayan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet, Le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout », lançait un Jean-Michel Aulas sur la défensive via son compte Twitter . Cette sortie, somme tout plus médiatique qu'autre chose (Aulas avait fait la même chose pour Malo Gusto qui a finalement signé avec Chelsea), n'a pas fait vaciller le PSG. D'après les informations de Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe , le PSG n'enterre pas la piste menant au Lyonnais. « Paris essaye encore », écrit-il sur son compte Twitter . En parallèle, le PSG travaille sur deux autres dossiers.

Un point sur Skriniar et Malcom