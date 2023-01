Il a dit oui au PSG, voilà le gros problème

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif de dernière minute, le PSG cible Rayan Cherki et Malcom. Si l'OL ferme la porte pour son crack, le Zénith est beaucoup plus enclin à discuter pour son ailier. Mais voilà que le fair-play financier pose toujours problème au PSG qui pourrait alors trouver une solution miracle pour signer Malcom.

Le PSG n'a plus que deux jours pour se renforcer. Le mercato hivernal fermera ses portes mardi et Luis Campos cherche encore un attaquant. Ce dernier pourrait venir de Russie puisque Malcom est pisté par le club de la capitale. Barré par le fair-play financier, le PSG patine.

Malcom veut venir, le Zénith OK

Un grand pas a déjà été effectué dans le dossier Malcom puisque le Brésilien souhaite venir et l'a fait savoir à son président selon le journaliste Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot. De plus, le Zénith Saint-Petersbourg ne s'oppose pas à son départ comme le déclarait le président du club Sergei Semak : « Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt de la part du Paris Saint-Germain, j'ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si elle arrive, nous l’étudierons . » Des discussions ont été entamées entre les différentes parties sans qu'aucune offre ne soit encore transmise.

Le PSG bloqué par le fair-play financier

Comme depuis le début du mercato, le PSG est toutefois confronté au même problème : le fair-play financier. Pour Malcom, c'est ce qui bloque les Parisiens. Alors, la solution pourrait venir grâce à un montage particulier. Selon Saber Desfarges, le PSG proposera un prêt avec option d'achat pour pouvoir arriver à ses fins. C'est la seule possibilité envisageable pour la direction parisienne, bloquée par le fair-play financier. Il reste donc deux jours pour espérer conclure un deal qui a des allures de très bonne affaire pour toutes les parties concernées.