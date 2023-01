C’est le flop assuré pour l’OM sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

L'OM continue de se renforcer durant ce mercato hivernal. Après Ruslan Malinvoskyi, c'est donc Azzedine Ounahi qui rejoint le club phocéen. Mais lors des récentes fenêtres hivernales, les recrues n'ont pas été synonymes de réussite. Plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs d'énormes flops. Le 10 Sport retrace les mauvaises pioches de l'OM en hiver.

Pas de 9ème succès de rang pour l'OM mais une nouvelle recrue, la deuxième de ce mercato hivernal. Azzedine Ounahi doit signer son contrat dans la cité phocéenne, quelques semaines après Ruslan Malinovskyi. En espérant pour eux que la malédiction ne les touche pas car les derniers transferts de l'OM lors des mercato hivernaux n'ont pas été de franches réussites.

Des flops inévitables

L'OM ne garde pas des bons souvenirs de ses recrues hivernales. En janvier 2017, Patrice Evra rejoignait gratuitement l'OM à 37 ans. Un profil expérimenté certes, mais un caractère bien trempé, trop pour l'OM. En novembre de cette même année, les deux parties se séparaient d'un commun accord suite au dérapage d'Evra qui avait mit un high-kick à un supporter de l'OM.



Au rayon des flops on retrouve également Olivier Ntcham. Lorsqu'il débarque en prêt en 2021, il reste sur des saisons abouties avec le Celtic Glasgow et se tient prêt à franchir un cap, en vain. Sa venue est un échec cuisant. Il n'aura jamais disputé plus de 45 minutes par match avec l'OM.



Dans une moindre mesure car on en attendait moins que Ntcham, on retrouve Steven Fletcher. L'Ecossais était arrivé pour renforcer l'attaque olympienne mais il ne s'était pas imposé non plus à la pointe de l'attaque. Même son de cloche pour Gregory Sertic, la grosse erreur de casting de l'OM. En trois ans, il n'aura disputé que 25 rencontres avec l'OM, le tout en percevant un salaire démesuré. 25 matchs de plus que Franco Tongya, échangé avec Marley Aké à la Juventus Turin. Le jeune Italien n'a jamais été utilisé avec les pros.

Ils auraient pu mieux faire

La saison passée, Cédric Bakambu arrive libre à Marseille. Le Congolais avait su se montrer décisif, pas assez pour que Pablo Longoria le conserve. Arek Milik garde aussi un bon bilan avec l'OM mais les blessures du Polonais, débarqué en janvier 2021, ont trop freiné son adaptation. Mario Balotelli a connu six bons mois à l'OM en marquant 8 buts en Ligue 1. Mais son aventure reste sur un goût d'inachevé.



Les débuts tonitruants de Pol Lirola contrastent également avec ce qu'il est devenu aujourd'hui, un indésirable dont l'OM cherche à se débarrasser. Le latéral espagnol reste l'une des grosses satisfactions de l'OM pour un mercato hivernal avec ses 6 excellents premiers mois en 2021. A l'inverse, ce fut beaucoup plus compliqué au début pour Sead Kolasinac, arrivé en janvier dernier. Désormais, le Bosnien s'est adapté et est devenu une des pièces essentielles de la machine Tudor. Mitigé ce bilan pour l'OM.