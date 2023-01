L’OM boucle un transfert, un grand nom impliqué

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Vélodrome ce samedi lors de la rencontre entre l'OM et l'AS Monaco, Azzedine Ounahi sera la prochaine recrue marseillaise. Ces dernières heures, l'international marocain a trouvé un accord avec Pablo Longoria. Son transfert pourrait être officialisé ce dimanche. Et un ancien de la maison a joué un grand rôle dans cette opération.

Le mercato hivernal n'a pas été une partie de plaisir pour l'OM, qui a accumulé les échecs ces derniers jours. Ancien protégé d'Igor Tudor, Ivan Ilic a finalement cédé aux chants du Torino, laissant Pablo Longoria pantois. Mais le président marseillais n'a pas cédé et a tenté sa chance sur un dossier, qui avait longtemps été mis de côté, celui d'Azzedine Ounahi. Il y a encore quelques semaines, le milieu de terrain marocain était inatteignable pour l'OM en raison de son prix selon les informations exclusives du 10Sport.com. Angers réclamait 45M€ au début du mois de janvier, avant de revoir ses prétentions à la baisse.





Accord trouvé pour Ounahi

Ces derniers jours, l'OM est revenu à la charge et a obtenu gain de cause. Comme indiqué par La Provenc e, les négociations se sont intensifiées ce samedi. Et juste avant la rencontre face à l'AS Monaco, les deux parties ont trouvé un accord autour d'un transfert de 8M€ + 2M€ de bonus. Ounahi, qui ne s'était pas rendu à l'entraînement d'Angers, a finalement pris la direction de Marseille et de se rendre au Vélodrome. Une manière d'officialiser sa venue à l'OM.

Benatia a joué les intermédiaires