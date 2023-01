L’OM n’a fait que retourner sa veste sur le mercato

Thibault Morlain

Sur ce mercato hivernal, l’OM a réussi à rapidement boucler l’arrivée de Ruslan Malinovksyi. Un renfort offensif, mais Pablo Longoria ne souhaitait pas en rester là. En effet, un autre élément été recherché pour étoffer l’attaque d’Igor Tudor. Le fait que sur la Canebière, on n’a pas cessé de changer de position concernant le profil idéal à recruter.

A l’OM, Pablo Longoria souhaitait profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques retouches à l’effectif d’Igor Tudor. Des départs ont été actés et Ruslan Malinovskyi a enfin été recruté en provenance de l’Atalanta Bergame. Mais avec les départs de Luis Suarez et Gerson ainsi que la blessure d’Amine Harit, l’OM en voulait encore plus.

D’un milieu offensif à un buteur…

Après Malinovskyi, un autre renfort offensif était donc recherché par l’OM. Et initialement, c’est un milieu offensif que Pablo Longoria souhaitait recruter. En cachette, ça a alors avancé sur Leandro Trossard qui a finalement opté pour Arsenal. Un échec qui a alors incité à regarder ailleurs, mais aussi étudier un différent profil, pensant ainsi à la possibilité d’attirer un véritable buteur avec Terem Moffi.

…. à un milieu offensif

Pablo Longoria a été jusqu’à se déplacer à Lorient pour convaincre le Nigérian… qui a donné sa préférence à l’OGC Nice. Encore un échec pour l’OM qui est alors revenu sur ses pas et à son idée initiale sur le mercato. En effet, au final, c’est un milieu offensif qui va rejoindre les Phocéens en la personne d’Azzedine Ounahi en provenance d’Angers.