Skriniar, Ounahi, Malcom… Toutes les infos mercato du 29 janvier

Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Quand Skriniar va-t-il débarquer au PSG ?

Depuis l'été dernier, le nom de Milan Skriniar résonne au PSG. Et voilà que le club de la capitale toucherait enfin au but pour le Slovaque. En fin de contrat avec l'Inter Milan, il ne voudrait pas prolonger. Selon les informations de Sky Italia , le PSG aurait d'ores et déjà bouclé l'arrivée libre de Skriniar pour la saison prochaine. Mais voilà, à en croire RMC , le club de la capitale travaillerait pour faire venir le défenseur central dès ce mois de janvier. A voir si un accord avec l'Inter Milan pourra être trouvé...



Malcom prêt à venir au PSG

A la recherche d'un élément offensif suite au départ de Pablo Sarabia, le PSG avance notamment ses pions pour Malcom. Aujourd'hui au Zénith Saint-Pétersbourg, le Brésilien pourrait faire son retour en Ligue 1 après son aventure à Bordeaux. Et cela ne déplairait visiblement pas au principal intéressé. Comme révélé par Fabrizio Romano, Malcom aurait déjà donné son accord au PSG.



Un grand nom a débloqué le transfert d'Ounahi

Après avoir explosé à la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a animé le marché des transferts. Annoncé un peu partout, le milieu offensif va quitter Angers pour rejoindre l'OM. Et le club phocéen a pu compter sur l'aide d'un grand nom. Comme expliqué par La Provence , Medhi Benatia, formé à l'OM, aurait joué les intermédiaires auprès de son compatriote, rapprochant ainsi Ounahi du Vélodrome.



Un transfert de dernière minute à l’OM

Après Bamba Dieng, parti à Lorient, ça pourrait encore bouger au rayon des départs du côté de l'OM. Si les noms de Clauss ou Guendouzi sont évoqués, c'est finalement Pape Gueye qui pourrait faire ses valises. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, ça s'activerait en coulisses alors que Stuttgart et le FC Séville seraient intéressés par Gueye.



Plus d'informations ici.