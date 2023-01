Le PSG prépare un transfert surprise, il a donné son feu vert

Désireux de trouver un remplaçant à Pablo Sarabia, le PSG penserait à quelques joueurs, dont Malcom. Luis Campos a récemment activé cette piste inattendue, et le Zénith Saint-Pétersbourg est au courant de l'intérêt du club de la capitale. Le PSG n'aurait d'ailleurs pas lâché l'affaire, alors que le Brésilien serait prêt à faire ses valises.

Afin de remplacer Pablo Sarabia, le PSG a plusieurs pistes en tête. Comme Le10sport.com l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale va tout donner pour boucler l’arrivée de Rayan Cherki. Mais Luis Campos aurait une autre piste surprise activée puisqu’il penserait également à Malcom. Et en Russie, on est déjà au courant de l’intérêt du PSG.

« Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt de la part du Paris Saint-Germain, j'ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si elle arrive, nous l’étudierons » a ainsi expliqué le manager russe Sergei Semak sur le site du Zénith Saint-Pétersbourg. Et le PSG compterait poursuivre les démarches dans ce dossier.

Not just Milan Škriniar deal, done for June on a free but under negotiations to anticipate the move in January.Paris Saint-Germain will also hold new round of talks to discuss conditions of Malcom deal with Zenit 🔴🔵 #PSGMalcom, keen on the move — but no official bid yet. pic.twitter.com/ViMMNOrzo3