Zidane - OM : «Si c’est pour se faire virer au bout de six mois…»

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours libre sur le marché des entraîneurs, Zinedine Zidane suscite de nombreux fantasmes, et notamment aux yeux des supporters de l’OM étant donné qu’il est natif de la cité phocéenne. Mais selon Denis Charvet, consultant sur RMC Sport, Zidane a raison de temporiser pour son avenir et d’éviter de débarquer tête baissée à l’OM.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Zinedine Zidane sur le marché des entraîneurs ? Comme l’a récemment annoncé RMC Sport, le PSG et le Bayern Munich apparaissent comme les options les plus crédibles aux yeux de l’ex-entraîneur du Real Madrid, lui qui avait déjà été approché par les hautes instances parisiennes depuis Doha, au Qatar, l’été dernier. Mais un autre club français se prend à rêver de Zidane…

Courbis veut Zidane à l'OM

Récemment interrogé par le10sport.com, Rolland Courbis a affiché son rêve de voir Zidane prendre les rênes de l’OM dans l’optique d’un rachat du club : « Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club (…) je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane », a lâché l’ancien entraîneur de l’OM. Mais cette union n’est pas forcément du goût de tous les observateurs.

« Je n’y crois pas »