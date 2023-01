Figure du PSG, il a déclenché le chaos

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début du mercato hivernal, le PSG ne fait pas de vagues. Comme annoncé par le10Sport.com, le club parisien avait prévu de rester discret durant ce mois de janvier, même si le départ de Pablo Sarabia pourrait être comblé dans les prochaines heures. Cette politique de recrutement n'est pas au goût de certains supporters, mais aussi d'observateurs.

Ce n'est pas une surprise. Silencieux depuis le début du mercato hivernal, le PSG n'avait pas pour projet de dépenser à tout-va lors de ce mois de janvier comme l'a annoncé le 10Sport.com. Le club de la capitale avait prévu de passer à l'action seulement en cas de départ.

Le PSG prépare un transfert de dernière minute https://t.co/6PJIc5cJre pic.twitter.com/20U6XaZElS — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Le mercato du PSG laisse les supporters sur leur faim

Alors que Pablo Sarabia a pris la direction de Wolverhampton, le PSG pourrait mettre la main sur un profil offensif dans les prochaines heures. Le nom de Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg) revient avec insistance, mais le mercato effectué par Luis Campos ne fait pas que des émules.

Le bilan de Campos pointé du doigt