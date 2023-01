C'est bouillant pour le mercato du PSG, un mensonge est révélé

Axel Cornic

Un site slovaque a rapporté ce dimanche des déclarations de Milan Skriniar, qui annonçait sa signature au Paris Saint-Germain. Or, si selon nos information le défenseur est bel et bien une priorité en ce mercato hivernal, son entourage a démenti avoir ces propos concernant un contrat d’ores et déjà signé avec le PSG.

Après les échecs de l’été dernier, ce mois de janvier pourrait bien permettre au PSG d’enfin boucler l’arrivée de Milan Skriniar. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos souhaite tout miser sur le défenseur de l’Inter, qui quittera son club à la fin de son contrat en juin prochain.

Après le clan Skriniar...

Ce dimanche, ce dossier s’est un peu affolé, puisque le site futbalsfz.sk a rapporté une déclaration de Skriniar, annonçant notamment : « C'est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment ». Sport Mediaset annonce toutefois que l’entourage du joueur aurait démenti la teneur de ces propos.

L’Inter dément