Le PSG a enfin bouclé un transfert

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato hivernal, le PSG n'a toujours pas réussi à boucler une arrivée ; et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Alors qu'il pousse pour recruter Milan Skriniar et un nouvel attaquant, le club de la capitale peut déjà se réjouir d'avoir finalisé le départ d'Ayman Kari, qui est actuellement à Lorient pour un prêt.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes au début du mois de janvier, le PSG s'est fixé deux objectifs : boucler la signature de Milan Skriniar et combler le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton, en recrutant un nouvel attaquant.

Deschamps a provoqué une révolution au Real Madrid https://t.co/9viO6Vvvbn pic.twitter.com/oXmAIkn3Ol — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Ayman Kari prêté au FC Lorient

Si Milan Skriniar a d'ores et déjà signé pour une arrivée libre et gratuite le 1er juillet, le PSG n'a pas encore réussi à faire plier l'Inter pour un transfert dès cet hiver. En ce qui concerne la succession de Pablo Sarabia, le club de la capitale s'est fait recaler ouvertement par l'OL pour Rayan Cherki, et il espère désormais boucler l'arrivée de Malcom (Zenit) ou de Johan Bakayoko (PSV) d'ici la fin du marché, qui se termine mardi soir. Handicapé par le fair-play financier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est encore loin d'obtenir gain de cause sur ces dossiers.

Visite médicale ce lundi pour Ayman Kari