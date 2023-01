EXCLU - Mercato : Un scénario inattendu pourrait s’écrire au PSG…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG s’active pour signer, en priorité, un attaquant polyvalent ou un défenseur central. Luis Campos étudie plusieurs pistes mais avec chacune des contraintes, la première étant financière. Paris a très peu de marge de manœuvre financière et n’exclut pas, en cette fin de mercato, de ne recruter… personne.

Les supporters du PSG espèrent un renfort cet hiver. La seconde partie de saison, en Ligue 1 mais surtout en Ligue des Champions, nécessite l’arrivée d’un attaquant après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton. Christophe Galtier aimerait également un nouveau défenseur central. Un projet pour la saison prochaine mais que le PSG pourrait mettre en place dès maintenant avec l’opportunité Milan Skriniar. Le Slovaque sera libre en juin prochain et pour ne pas le voir signer ailleurs, le PSG pourrait le recruter dès maintenant, avec un petit transfert.

Le fairplay financier guette

Attaquant, défenseur, la question est encore ouverte. Mais il y a un troisième scénario qui commence à s’écrire. Celui d’un mercato blanc. Les dirigeants du PSG n’excluent plus, en effet, de ne recruter personne. Les dossiers ne sont pas simples et notamment parce que le fairplay financier plane au-dessus du club parisien. Après les grosses dépenses des derniers mois, renforcées par l’actuelle campagne de prolongation de contrat (Verratti, Marquinhos, etc…), le PSG n’a pas beaucoup de possibilité. Recruter cet hiver mettrait en danger le club. S’il reste encore du temps à Paris pour boucler une signature, il n’est désormais plus impossible de voir Luis Campos ne rien faire côté arrivée de nouveaux joueurs.