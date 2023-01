EXCLU - Mercato - PSG : Accord tout proche pour Marquinhos !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans la dernière ligne droite des discussions, le PSG est sur le point de trouver un accord avec Marquinhos pour prolonger son contrat. Le Brésilien devrait parapher un nouveau bail jusqu’en 2026 avec une belle revalorisation de salaire.

S’il se montre très confiant depuis de longues semaines, Marquinhos n’avait pas encore trouvé d’accord avec le PSG pour prolonger son contrat. Comme le10sport.com l’écrivait le 4 janvier dernier : « Les deux parties travaillent sur un nouveau contrat allant jusqu’à 2026, assorti d’une revalorisation salariale. Selon nos informations, à ce jour, il reste un écart entre les attentes du Brésilien et ce que lui propose le PSG. Un nouveau rendez-vous est prévu très prochainement pour que Paris puisse lui transmettre une nouvelle offre et tenter de trouver un accord financier sur les nouvelles bases de ce futur contrat ».

Accord en vue pour Marquinhos

Selon nos informations, le rendez-vous programmé vient d’avoir lieu et il s’est bien passé. Le PSG a pu formuler une nouvelle proposition aux représentants de Marquinhos. Et les deux parties se rapprochent très nettement d’un accord final. Nos sources indiquent ce mercredi soir qu’un accord en vue pour allonger le bail du capitaine brésilien du PSG.

Paris a fait un effort financier

Pour convaincre Marquinhos de rester, en plus de lui assurer sa confiance pour les années à venir et un rôle prépondérant dans l’effectif, le PSG a aussi fait un joli effort financier pour rehausser la rémunération du défenseur. Avec ce nouveau contrat, Marqui va de nouveau franchir un cap dans le projet parisien et faire partie des plus hauts salaires du vestiaire, largement dominé par le trio Mbappé, Messi et Neymar.