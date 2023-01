Mbappé le valide pour le PSG, une menace est confirmée

Thomas Bourseau

Alors qu’il n’a connu que le football anglais et en grande partie Tottenham, Harry Kane pourrait être amené à aller voir ailleurs l’été prochain. Le PSG surveillerait ce dossier, à l’instar de Manchester United, un prétendant de longue date.

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait bien rectifier le tir après son coup raté à la dernière intersaison concernant les échecs successifs pour Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Marcus Rashford. Résultat ? Kylian Mbappé a dû par moments occuper une position de pivot sur le front de l’attaque du PSG. Un rôle qui lui a fortement déplu comme il l’a fait savoir à deux reprises l’automne dernier.

Mbappé et Kane ensemble au PSG ?

Afin de se rattraper, le conseiller football du PSG multiplierait les pistes offensives dont celle menant à Harry Kane. D’ailleurs, l’ex-coach du Paris Saint-Germain et de Tottenham, à savoir Mauricio Pochettino, a dernièrement affirmé à The Athletic que Kane serait le complément offensif idéal de Kylian Mbappé. Cela ne serait pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque Luis Campos surveillerait sa situation et que Mbappé validerait cette option de marché.

Manchester United ne lâche pas l’affaire pour Kane, le Bayern prêt à dégainer ?