Le PSG s’est pris un vent, un coup de dernière minute est préparé

Thomas Bourseau

En raison du départ de Pablo Sarabia pour la Premier League et Wolverhampton, le PSG s’est lancé sur les traces de Malcom et de Rayan Cherki notamment, en vain pour ce qui est du crack de l’OL. De quoi pousser le Paris Saint-Germain à songer au jeune Johan Bakayoko.

Au cours de ce mercato hivernal, le PSG a enregistré un départ dans le secteur offensif via le deal convenu avec Wolverhampton pour Pablo Sarabia. De quoi obliger le Paris Saint-Germain à envisager de changer de fusil d’épaule. Le10sport.com vous révélait le 14 décembre dernier qu’une recrue hivernale n’était pas vraiment d’actualité à moins qu’un départ ait lieu. Ces derniers jours, le nom de Rayan Cherki (19 ans) est revenu avec insistance du côté du PSG pour un transfert du crack de l’académie de l’OL.

L’OL ferme la porte pour le départ de Cherki

Pour autant, Jean-Michel Aulas s’est montré intraitable ces dernières heures en repoussant les avances du PSG. Le président de l’OL ne s’en est pas caché en zone mixte dimanche. « Rayan Cherki ? J'ai eu longuement Nasser Al-Khelaïfi au bout du fil hier soir (samedi), il a eu la délicatesse de m'appeler pour me dire 'est-ce que vous êtes en négociation ?'. J'ai dit 'non Nasser, il a beaucoup peiné pour arriver au niveau où il est, il a un coach qui lui fait confiance, il était titulaire ce soir, c'est fini’. Il (Nasser) m'a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle offre du PSG. Je le remercie, parce que les contacts avec lui sont totalement directs et sincères. Je ne vais pas dire quel était le niveau de l'offre pour Rayan (Cherki)... J'ai dit aux agents qui l'ont faite à Vincent Ponsot qu'elle était pratiquement insultante, compte tenu de la valeur de Rayan ».

«Le PSG n'avait pas les moyens», il lâche un terrible constat sur le mercato https://t.co/iCoorZqNd5 pic.twitter.com/zCTVLg8AHY — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Après l’échec Cherki, place à la piste Bakayoko ?