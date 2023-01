Le PSG le veut absolument, son transfert prend l’eau

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de mettre la main sur Milan Skriniar dès cet hiver, le PSG a une nouvelle fois bataillé jusqu’au terme du mercato pour parvenir à ses fins. Néanmoins, le club de la capitale devra attendre la fin de la saison avant d’accueillir libre l’international slovaque comme l’a confirmé le président de l’Inter ce mardi soir.

Déjà pisté l’été dernier, Milan Skriniar a encore fait l’objet de longues négociations entre le PSG et l’Inter. Alors qu’elle est parvenue à tomber d’accord avec le défenseur pour une arrivée l’été prochain, lorsque son contrat aura pris fin, l’écurie parisienne a tenté d’obtenir le Slovaque cet hiver, en vain.

Voilà pourquoi le PSG a raté ce gros coup de poker sur le mercato https://t.co/xQ7CKgsiTO pic.twitter.com/oKzAMzPPhS — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Le PSG devra encore patienter

L’Inter a résisté aux assauts du PSG, espérant parvenir à un terrain d’entente avant ce mardi soir. Finalement, les Nerazzurri n’ont pas trouvé de remplaçant à Skriniar et ont décidé de le conserver, quitte à la voir partir gratuitement dans quelques mois. En marge du match contre l’Atalanta, Giuseppe Marotta a confirmé que Milan Skriniar finirait la saison en Italie.

Skriniar va finir la saison à l’Inter