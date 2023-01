«Un petit peu moins optimiste», coup de froid sur le mercato du PSG

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal va fermer ses portes ce mardi soir. Le PSG rêve toujours de boucler le coup Milan Skriniar. Cependant, la fermeture du marché italien fixée à 20h pourrait déjà avoir mis un terme aux espoirs du Paris Saint-Germain.

Milan Skriniar va-t-il finalement débarquer au PSG ? Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Inter, le défenseur slovaque n’apparaît pas sur la feuille de match du 1/4 de finale de la Coupe d’Italie face à l’Atalanta ce mardi soir. Le mercato hivernal a fermé ses portes en Serie A, ce qui signifie que l’Inter ne pourra pas pallier l’éventuel départ de Skriniar pour le PSG comme cela était souhaité et révélé par la Gazzetta dello Sport lundi avec notamment Merih Demiral.

«Skriniar avait une condition qui était fixée par l’Inter qui était de pouvoir récupérer un défenseur»

Journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins a été de passage sur les ondes de RMC ce mardi pour l’émission Génération After. Selon ses informations, le PSG serait un peu moins optimiste par rapport au dossier Hakim Ziyech avec Milan Skriniar. « Skriniar, on est un petit peu moins optimiste que pour Hakim Ziyech, tout simplement parce que Skriniar avait une condition qui était fixée par l’Inter qui était de pouvoir récupérer un défenseur pour ensuite dans un second temps le laisser filer au PSG. Le mercato italien s’est terminé à 20h et il n’y a pas eu d’arrivée à priori. Ils étaient sur Demiral. L’Atalanta n’était pas très chaude pour le laisser partir ».

«À l’heure où on parle, il n’y a toujours pas d’arrivée côté Inter»