«Il ne manque qu’une chose», il jette un froid sur l’avenir de Messi au PSG 

Thibault Morlain

L’avenir de Lionel Messi reste pour le moment encore incertain. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin n’a toujours pas prolongé et en parallèle, de nombreux clubs sont intéressés pour le récupérer gratuitement. Où jouera donc Lionel Messi la saison prochaine ? En Espagne, ce feuilleton fait énormément parler, à commencer par Josep Pedrerol.

Revenu de la Coupe du monde, Lionel Messi peut enfin se pencher réellement sur les questions concernant son avenir. Et un gros point d’interrogation entoure le futur de l’actuel joueur du PSG. En effet, l’Argentin est en fin de contrat. Si le club de la capitale fait tout pour le prolonger, rien n’est encore signé alors que certains ont déjà annoncé un accord de principe. Mais la situation de Messi, possiblement libre à la fin de la saison, en fait rêver plus d’un un, à l’instar du FC Barcelone ou encore de l’Inter Miami.

Apres avoir battu Mbappe, Messi se lâche sur ses retrouvailles au PSG https://t.co/dLn4jmWKPc pic.twitter.com/AjYLGauhne — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« Et maintenant quoi ? »

Que va alors faire Lionel Messi ? Telle est donc la question à propos du numéro 30 du PSG. Et ce mardi, lors de son émission Jugones , Josep Pedrerol, journaliste espagnol, a évoqué le feuilleton Messi, confiant alors : « Messi a bouclé la boucle. Il a tout réussi. Absolument tout. Et maintenant quoi ? Il n’a plus rien à prouver, il n’a pas besoin de continuer à jouer au plus haut niveau ».

« Messi va prendre son temps »