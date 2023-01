Messi pète un câble au Qatar et s'excuse

Thibault Morlain

Sacré champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi a été exceptionnel au Qatar. Véritable leader de l'Albiceleste, le septuple Ballon d'Or ne s'est clairement pas laissé marcher sur les pieds, comme cela a été le cas contre les Pays-Bas. On n'a pas l'habitude de voir Messi énervé, mais lors de ce quart de finale, La Pulga s'est emportée. Au point de regretter ce comportement aujourd'hui comme l'a expliqué le joueur du PSG.

Une troisième étoile pour l'Argentine ! En battant l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022, l'Albiceleste a été chercher « La Tercera » et c'est une image qui reste maintenant dans toutes les têtes : celle de Lionel Messi en train de soulever la Coupe du monde. Sacré meilleur joueur du tournoi, l'Argentin a été incroyable, se montrant décisif à chaque rencontre. Cela a été le cas notamment en quart de finale face aux Pays-Bas, dans une rencontre électrique. Ça a chauffé entre les deux camps, à la fois sur et en dehors du terrain. Remonté, Messi n'a alors pas hésité à exprimé toute sa colère.

Les Pays-Bas frappés par la colère de Messi

Louis Van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas pour cette Coupe du monde, en a notamment fait les frais. Alors qu'il avait tenu des propos durs à l'encontre des Argentins, il a vu Lionel Messi se venger en venant célébrer son but juste en face de lui, mettant alors ses mains sur ses oreilles. Wout Weghorst a aussi goûté à la colère de La Pulga dans une séquence qui restera mythique. Juste après le coup de sifflet final, en zone mixte, alors que certains esprits s'échauffent dans les couloires, Messi, alors en pleine interview, lâche au buteur des Pays-Bas : « Qu’est-ce que tu regardes, abruti ? »

« Je n'ai pas aimé ce que j'ai fait »