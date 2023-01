Ibrahimovic balance sur l’Argentine, un proche de Messi le clashe

Thibault Morlain

Alors que l’Argentine a remporté la Coupe du monde, le comportement des coéquipiers de Lionel Messi a interpellé au Qatar. Et dernièrement, c’est Zlatan Ibrahimovic qui s’était lâché sur les joueurs de l’Albiceleste. Une sortie qui ne passe visiblement pas auprès de Sergio Agüero, présent aux côtés du groupe à la Coupe du monde. Et l’ancien attaquant de Manchester City a réglé ses comptes avec Ibrahimovic.

Ztalan Ibrahimovic n’a pas apprécié le comportement des joueurs de l’Argentine à la Coupe du monde et il l’a dernièrement fait savoir. « Je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce qu’on se souviendra de Messi, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus », avait lâché le Suédois. Et voilà que Sergio Agüero, très proche de Lionel Messi, a tenu à répondre à Ibrahimovic.

Mbappe attaqué, Ibrahimovic lâche une incroyable punchline https://t.co/pGGUfQfW3G pic.twitter.com/I0cGZa1wK1 — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

« Tu devrais te préoccuper de ton pays »

Dans des propos rapportés par Marca , Sergio Agüero s’est ainsi lâché sur Zlatan Ibrahimovic pour répondre à ses attaques. « C’est très impoli de dire que nous n’allons pas gagner plus. Je pense qu’avant de s’inquiéter pour l’Argentine, tu devrais te préoccuper de ton pays, de tes coéquipiers qui n’ont pas participé aux dernières Coupe du monde. (…) Tu t’es disputé avec Pep Guardiola, et cela t’as valu plus tard d’être vendu par Barcelone. Tout d’abord, tu devrais regarder comment tu t’es comporté dans ta carrière », a notamment lâché Agüero.

« Nous sommes champions du monde Zlatan »