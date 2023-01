Hallucinant, Messi se fait fracasser… en Argentine !

Arnaud De Kanel

Un mois après la finale de la Coupe du monde, l'Argentine en parle encore. Cette fois-ci, c'est l'ancien portier de l'Albiceleste Hugo Gatti qui s'est exprimé sur cette rencontre. Il a eu des mots très forts envers Lionel Messi. Selon lui, le titre n'a pas été remporté grâce au joueur du PSG.

Le 18 décembre dernier, l'Argentine remportait la troisième Coupe du monde de son histoire en battant l'équipe de France aux tirs au but. Auteur d'un doublé, Lionel Messi avait été mis dans la lumière. Mais pour Hugo Gatti, le meilleur joueur de cette finale et de ce tournoi n'est pas Lionel Messi. Il voit deux joueurs qui lui ont été bien supérieur. L'ancien portier ne mâche pas ses mots au sujet de l'attaquant du PSG...

«Martinez a été bien plus important que Messi»

De passage dans l’émission El Chiringuito de Jugones , Hugo Gatti s'est lâché. « Pour moi, Dibu Martinez a été bien plus important que Messi pendant le Mondial », a déclaré l'ancien portier de l'Albiceleste..

«Messi n’a pas été fondamental»