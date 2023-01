Le Qatar déclenche une polémique en Ligue 1

Hugo Chirossel

Après avoir battu le PSG (1-0) le week-end dernier en Ligue 1, le Stade Rennais sera opposé à l’OM ce vendredi, en 16e de finale de la Coupe de France. Présent en conférence de presse en marge de cette rencontre, Bruno Génésio en a profité pour pousser un petit coup de gueule sur la reprise après la Coupe du monde, qu’il juge trop rapide.

Tombeur du PSG dimanche dernier (1-0), lors de la dernière journée de la phase aller de Ligue 1, le Stade Rennais défiera l’OM ce vendredi à l’Orange Vélodrome. En jeu, un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France, une rencontre à laquelle ne prendra pas part Steve Mandanda. Légende du club marseillais, qu’il a quitté l’été dernier, l’ex-international français souffre d’une douleur musculaire et ne sera donc pas présent pour affronter ses anciens coéquipiers, comme l’a confié Bruno Génésio en conférence de presse ce jeudi.

Mbappé disjoncte au Qatar, les explications https://t.co/VuqeqpfP20 pic.twitter.com/ItpOOi0RW4 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

La Coupe du monde, « c'est pas un tournoi de five »

L’entraîneur du Stade Rennais en a également profité pour donner son avis sur la reprise des compétitions à la suite de la Coupe du monde au Qatar. Un retour qu’il juge trop rapide, alors que la finale du Mondial 2022 a eu lieu le 18 décembre dernier, le championnat de France a repris le 28 décembre, 10 jours seulement après le sacre de l’Argentine.

« Il y a de la tension, des émotions extrêmes et ça pèse »