Mercato : L'héritier de Karim Benzema, c'est lui

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema ne devrait pas faire ses valises cet été. En effet, le Ballon d'Or devrait parapher un nouveau bail d'une saison avec le club merengue. Et pour assurer la succession de Karim Benzema à l'été 2024, le Real Madrid compterait miser sur Endrick, et non sur Erling Haaland.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, le Ballon d'Or partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

❌🇳🇴 ❞𝗘𝗹 𝗳𝗶𝗰𝗵𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗘𝗻𝗱𝗿𝗶𝗰𝗸 𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗛𝗮𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱❞ ➡ "HAALAND NO ESTÁ EN LOS PLANES en este momento"🚨 Información de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/oxaA9fYxc5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 30, 2023

Endrick, le digne héritier de Karim Benzema

Conscient de la situation de Karim Benzema, le Real Madrid ne devrait pas le laisser filer cet été. Comme annoncé par Josep Pedrerol sur le plateau d' El Chiringuito , la direction merengue aurait prévu de conserver son numéro 9 et capitaine jusqu'à l'été 2024. En d'autres termes, la Maison-Blanche devrait prolonger Karim Benzema d'une saison.

Le Real Madrid a oublié Erling Haaland