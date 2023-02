Le Qatar pensait avoir frappé fort, le PSG tremble

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait avoir fait un heureux avec le potentiel recrutement d’Hakim Ziyech si jamais le recours du club de la capitale venait à être entendu auprès de la LFP en raison de l'envoi trop tardif des documents de la part de Chelsea. Très proche de son compatriote marocain en sélection, Achraf Hakimi va devoir attendre encore un peu pour savoir s'il évoluera dans son couloir droit si Christophe Galtier décidait alors de l’utiliser de la sorte. Mais, quoi qu'il en soit, Ziyech peut évoluer dans un milieu à trois selon son sélectionneur Walid Regragui.

Avec le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton au milieu de la fenêtre hivernale des transferts, le recrutement d’un ailier était primordial pour le PSG. Et c’est en effet ce que Christophe Galtier affirmait lors de son passage en conférence de presse à la suite de son départ et au micro de Prime Video dimanche dernier après le nul concédé par ses hommes au Parc des princes face au Stade de Reims (1-1). L’Équipe évoquait dernièrement la volonté du comité de direction du PSG de mettre la main sur un ailier évoluant sur le côté droit et capable de rentrer à l’intérieur sur son pied gauche.

«C’est du très haut niveau», le PSG va réaliser un coup de maître https://t.co/gLFrpryur9 pic.twitter.com/lQ52Fg7xZH — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

«Un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds car il a une patte gauche extraordinaire»

Un profil qu’Hakim Ziyech remplissait parfaitement alors que la concurrence faisait rage à Chelsea avec les multiples arrivées offensives cet hiver. L’international marocain pourrait retrouver donc son compatriote Achraf Hakimi si jamais le recours du PSG auprès de la LFP aboutissait en raison de l'envoi trop tardif des documents de la part de Chelsea, qui a milité pour son arrivée à Paris. Son sélectionneur aux Lions de l’Atlas , à savoir Walid Ragragui, a en attendant donné des armes à Christophe Galtier pour l’utilisation d’Hakim Ziyech si ce dernier devenait bel et bien un joueur du PSG, lors de son passage sur les ondes de RMC lundi soir. « Je pense que c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds car il a une patte gauche extraordinaire. Je pense qu'il était déréglé à cause du manque de temps de jeu à Chelsea. Mais j'ai regardé ses derniers matchs, plus il joue et plus la mire commence à revenir. Même sur un 4-3-3 je pense qu'il peut jouer parmi les deux numéros 8 ou en numéro 10. Après c'est l'animation qu'il faut voir mais lui il a du volume de jeu bien que les gens pensent qu'il ne défend pas trop. Techniquement, c'est du très haut niveau sur les prises de balle ».

«Il peut être comme un Quarterback»

En outre, le sélectionneur du Maroc a laissé entendre que le PSG pourrait avoir frappé fort sur le mercato avec Hakim Ziyech, toujours en cas d'un recours positif du PSG à la LFP, grâce à sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans un milieu à trois joueurs comme il l’a affirmé à l’ After Foot. « Dans ma tête, il peut jouer dans les trois du milieu. J'ai déjà pensé en sélection à le faire peut-être évoluer plus tard au milieu car quand il prend le ballon il peut faire des passes de 30 mètres ou 40 mètres avec une précision extraordinaire. S'il y a des appels de balle, il peut être comme un Quarterback. Il a le volume de jeu, alors que cela pouvait m'inquiéter quand je ne le connaissais pas, il a montré au Mondial qu'il pouvait courir ».

