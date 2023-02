Mercato : Le PSG a déjà son premier dossier pour l’été 2023

Thibault Morlain

A la recherche d'un renfort offensif suite au départ de Pablo Sarabia, le PSG a notamment tenté sa chance pour Rayan Cherki. Le fait est que le joueur de l’OL n’a pas bougé à l’occasion de ce mercato hivernal. C’est donc un échec pour Luis Campos, mais le fait est que le dossier Cherki pourrait revenir sur le haut de la pile d’ici quelques mois…

Alors que le début du mercato hivernal était très calme au PSG, ça s’est activé après le départ de Pablo Sarabia. Le club de la capitale s’est alors mis en quête d’un renfort offensif pour Christophe Galtier. Plusieurs noms ont circulé dont celui de Rayan Cherki, actuellement à l’OL. Des offres ont été formulées, mais pas de quoi convaincre Jean-Michel Aulas, qui a fermé la porte à un départ de Cherki en ce mois de janvier.

« C’est fini »

« J'ai eu longuement Nasser (al-Khelaïfi), qui m'a appelé samedi soir, pour savoir si on était ou non en négociations pour Rayan Cherki. Je lui ai dit non, et Nasser m'a dit, d'accord, c'est fini, et il a ajouté que le PSG ne ferait donc pas de nouvelle offre », a notamment expliqué Jean-Michel Aulas à propos de ce dossier PSG/Cherki.

Rendez-vous cet été pour le PSG et Cherki

C’est donc un échec pour le PSG avec Rayan Cherki cet hiver. Toutefois, cela pourrait bien n’être que partie remise. En effet, dernièrement, il a été révélé que si le club de la capitale n’arrivait pas à recruter le joueur de l’OL durant ce mercato hivernal, il reviendrait à la charge à l’occasion de l’intersaison. Rendez-vous donc sur le mercato estival pour savoir si Cherki rejoindra le PSG…