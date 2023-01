Grand danger pour Benzema, ça s’active au Real Madrid

Arnaud De Kanel

Pleinement concentré sur le Real Madrid après l'annonce de sa retraite internationale avec les Bleus, Karim Benzema fait encore le bonheur de la Casa Blanca. Le Français a connu l'apogée de sa carrière en remportant le Ballon d'Or. Encore buteur dernièrement, Benzema n'a toutefois pas de remplaçant au Real. Un problème que souhaite résoudre le club madrilène.

A 35 ans, Karim Benzema doit parfaitement gérer son physique pour ne pas mettre le Real Madrid dans l'embarras. Le Ballon d'Or 2022 a souvent été absent ces derniers mois et les Merengue n'ont rien pour le remplacer. Carlo Ancelotti doit bricoler et replacer des ailiers dans l'axe avec plus ou moins de réussite. Ainsi, la succession de Benzema se prépare.

Mercato : Un transfert de dernière minute à l’OM https://t.co/ieXMLO5m0w pic.twitter.com/wnSwOlXl3m — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Le Real cherche un 9

Karim Benzema a du soucis à se faire. Le boulevard qu'il avait devant lui risque de se rétrécir. AS rapporte que le Real Madrid chercherait activement un attaquant de pointe qui accepterait de se contenter des miettes laissées par le Français pour une durée d'un an et demi puisqu'un gros projet est en préparation pour 2024.

En attendant Haaland...

Le quotidien espagnol poursuit en assurant qu'Erling Braut Haaland est la priorité absolue pour l'été 2024. Le buteur norvégien viendrait sonner la fin de carrière de Karim Benzema. Entre Haaland et son futur remplaçant, Benzema devra se méfier dans les prochains mois.