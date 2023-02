L’OM s’est planté sur le mercato, la raison est dévoilée

Thomas Bourseau

Ivan Ilic (21 ans) semblait être destiné à rejoindre l’OM à qui il avait donné son accord pour un prêt avec option d’achat. Cependant, le Torino est entré dans la danse et aurait tout chamboulé grâce à un dîner. De quoi justifier le transfert d’Azzedine Ounahi à l’OM.

Il a été l’un des dossiers chauds du mercato de l’OM en ce mois de janvier. Cependant, et alors qu’Ivan Ilic (21 ans) semblait avoir donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain serbe a finalement retourné sa veste et s’est engagé en faveur du Torino en prêt en provenance de l’Hellas Vérone. De quoi forcer Pablo Longoria à se lancer sur les traces d’un autre milieu de terrain qu’il a trouvé en la personne d’Azzedine Ounahi.

Un dîner pour tout changer et faire pencher la balance en faveur du Torino

Pour ce qui est de l’échec Ivan Ilic, l’OM le devrait à un dîner entre certains membres des directions de l’Hellas Vérone et du Torino. Le dîner en question se serait terminé sur les coups de deux heures du matin ces derniers jours selon Calciomercato.com . Et ce fut l’occasion pour le président du Torino de s’aligner sur l’offre formulée par l’OM, à savoir un prêt avec une obligation d’achat fixée à 15M€. Cela a suffi pour que tout soit bouclé le lendemain et officialisé dans la journée de lundi.

«Il a essayé de me convaincre» : l’OM peut le remercier ! https://t.co/E0aE3LmvO2 pic.twitter.com/aYtY5DvPGt — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Ilic aurait toujours souhaité poursuivre en Italie