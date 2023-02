Indésirable à l’OM, il donne les raisons de son départ

Thibault Morlain

En ce mercato hivernal, il y a eu plusieurs départs à l’OM. Plus vraiment désiré sur la Canebière, Pape Gueye a fait ses valises et s’envoler pour le FC Séville, retrouvant à cette occasion un certain Jorge Sampaoli. Prêté en Andalousie, Gueye en a d’ailleurs dit plus sur les coulisses de son départ pour Séville.

Compte tenu de la concurrence féroce au milieu de terrain, Pape Gueye est parti chercher du temps de jeu loin de l’OM en ce mercato hivernal. Le Sénégalais a donc fait ses valises et a été prêté au FC Séville. Alors que Gueye avait d’autres options pour poursuivre sa carrière loin de l’OM, il a opté pour l’Andalousie et il avait ses raisons.

Recalé par l’OM, il passe aux aveux https://t.co/kKeqD65nYk pic.twitter.com/V0B64XBI1N — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« Parler avec Sampaoli a été décisif »

Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OM, Pape Gueye a donné ses premiers mots aux médias du FC Séville après sa signature. Et le Sénégalais a évoqué certaines discussions qui ont pesé dans la balance pour son choix. Ça a notamment été le cas avec Jorge Sampaoli : « Parler avec Sampaoli a été décisif. On se connait et il sait mes qualités. Je suis sûr que je vais progresser énormément ici avec lui et le reste de mes coéquipiers. Pour moi, c’est très important d’avoir la confiance de l’entraîneur ».

« J’ai parlé avec Loïc Badé et il m’a dit que le FC Séville était un bon club pour moi »