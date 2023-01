Mercato - OM : Ces joueurs qui ont très mal vécu le départ de Sampaoli

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Malgré la qualification en Ligue des Champions obtenue au bout du suspense, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM l’été dernier. Son choix de partir n’aura pas fait que des heureux. De Dimitri Payet à Matteo Guendouzi en passant par Gerson, beaucoup de joueurs ont souffert du départ du coach argentin.

L’été dernier, après une belle saison conclue par une deuxième place, Jorge Sampaoli a pris la décision de quitter l’OM. Mécontent du début de mercato réalisé par Pablo Longoria, le technicien argentin a préféré se retirer et laisser sa place à Igor Tudor. Un départ qui a fait pas mal de déçus dans l’effectif olympien.

Payet sur le banc, Gerson sur le départ

A commencer par Dimitri Payet. Capitaine et titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, Payet était dans l’une des meilleures saisons de sa carrière. Derrière, l’arrivée d’Igor Tudor a totalement redistribué les cartes puisqu’il s’est retrouvé sur le banc de touche. Pareil pour Gerson. Malgré des débuts difficiles avec Sampaoli, l’international brésilien a fini par s’imposer jusqu’à devenir l’un des meilleurs joueurs de l’OM. Avec Igor Tudor, le courant n’est jamais passé, à tel point qu’il a demandé son transfert dès cet hiver.

Payet, Tudor... L'OM rend un vibrant hommage à Pelé https://t.co/6eUF2vpi0L pic.twitter.com/eCSdJYdMuP — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

« Merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur »