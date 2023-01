OM : Les secrets de ce transfert sont dévoilés

Arthur Montagne

Arrivé à l'OM l'été dernier en provenance de l'AS Roma, Jordan Veretout a eu du mal à se mettre dans le rythme à Marseille. Mais comme l'explique l'international français, il est arrivé à court de forme à Marseille après une pré-saison compliquée à Rome. Néanmoins, Veretout est monté en puissance.

L'été dernier, l'OM a réalisé un très gros mercato qui a notamment vu débarquer Jordan Veretout pour 11M€. Un transfert qui a eu du mal à porter ses fruits, mais l'international français explique qu'il a eu du mal physiquement à ses débuts.

30M€ réclamés à l’OM, une grosse décision est prise https://t.co/dBzOngpURx pic.twitter.com/v7Ro5URoaL — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Veretout raconte son transfert

« Je sors d’une présaison avec la Roma où, dans ma tête, je pense à partir. J’étais déjà en contact avec Marseille mais on ne sait jamais comment ça se déroule dans un mercato. J’arrive à Marseille pas prêt physiquement. J’atterris le vendredi, je suis dans le groupe du dimanche et je dispute vingt-cinq minutes (contre Reims) : il faut encaisser tout ça », assure-t-il dans les colonnes du Parisien .

«J’ai pris plus de temps à reprendre le rythme»