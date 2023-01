Transfert historique à l'OM, les coulisses dévoilées

La rédaction

C'est quasiment officiel, Vitinha va signer à l'Olympique de Marseille. Il ne s'agit évidemment pas du joueur du PSG, mais de l'attaquant du Sporting Club de Braga. Il évoluait au Portugal depuis toujours et est âgé de 22 ans. Pablo Longoria a enfin trouvé son renfort offensif pouvant être aligné aux côtés du Chilien Alexis Sanchez. Et ce transfert bat un record.

Après les camouflets Leandro Trossard et Terem Moffi, partis à Arsenal et Nice en snobant l'OM, Pablo Longoria a enfin trouvé sa recrue offensive. Et il s'agit de la recrue la plus chère de son mandat, depuis l'arrivée de Gerson pour 20M€. Mais pas que.

Une première offre refusée

Cette dernière journée des transferts est très souvent placée sous le signe du "panic buy". Mais ce n'est pas le cas de l'OM qui lorgnait la pépite portugaise depuis un certain temps. Lundi, les premières rumeurs ont commencé à émerger et une offre de l'OM à hauteur de 20M€ avait été refusée par Braga qui ne voulait pas se séparer de son attaquant, dont le contrat court jusqu'en juin 2027. Et le spectre de voir Arsenal à nouveau devancer l'OM a réapparu après la rumeur faisant état de la volonté des Gunners de faire sauter la clause libératoire de Vitinha, estimée à 30M€.

Un transfert record