Il a recalé l’OM pour un deal inattendu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un attaquant pour permettre à Alexis Sanchez de descendre d’un cran, l’OM voulait faire venir Terem Moffi. Finalement, le buteur de Lorient a préféré prendre la direction de l’OGC Nice. Alors que l’international nigérian a déjà passé sa visite médicale, il devrait filer en prêt avec option d’achat obligatoire. Le deal total s’élèvera à 30M€.

Alors que l’OM a pendant longtemps cherché un milieu offensif, l’échec du dossier Leandro Trossard a redistribué les cartes. Pablo Longoria a finalement décidé de faire venir un attaquant et la piste Terem Moffi a été ouverte. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, l’international nigérian est également sur les tablettes de l’OGC Nice qui était prêt à mettre un gros billet pour s’offrir Moffi.

Terem Moffi a recalé l’OM… pour Nice !

L’OM misait alors sur Bamba Dieng. Les relations entre les dirigeants marseillais et lorientais sont très bonnes et un accord a vite été trouvé pour les transferts de Moffi et Dieng. Mais le Lorientais n’a jamais changé son fusil d’épaule. Malgré l’intérêt prononcé de l’OM, Terem Moffi est resté fidèle à son idée de départ : rejoindre l’OGC Nice. Marseille a fini par se lancer sur un autre dossier et Terem Moffi devrait, sauf rebondissement inattendu, s’engager avec les Aiglons dès cet hiver. Dans un deal assez surprenant…

30M€ réclamés à l’OM, une grosse décision est prise https://t.co/dBzOngpURx pic.twitter.com/v7Ro5URoaL — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Un deal qui s’élève à 30M€