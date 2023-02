Le PSG est passé proche d’une opération « suicidaire »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un profil offensif pour combler le vide laissé par Pablo Sarabia, le PSG avait, pendant longtemps, pensé à Rayan Cherki, le jeune talent de l'OL. Un profil, qui ne correspond pas aux besoins actuels du club parisien selon Pierre Ménès. Finalement, l'équipe lyonnaise a refusé de le libérer lors de ce mercato hivernal.

La quête d'un profil offensif a été la priorité du PSG en cette fin de mercato hivernal. Les pistes se sont multipliées ces derniers jours, et l'une d'entre elles menait à Rayan Cherki, le jeune espoir de l'OL. Comme annoncé par le10Sport.com, Luis Campos a fait tout son possible pour le recruter, sans succès. Et à en croire Pierre Ménès, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors que des critiques commencent à apparaître sur les efforts défensifs entrepris par le trio Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi, l'ancien chroniqueur de Canal + estime que le profil de Cherki n'aurait pas résolu les soucis du PSG.

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une offre "non négociable"https://t.co/DYD0LZPa1V — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 30, 2023

« Cherki au PSG ? Je ne comprends pas »

« Si Cherki était une bonne recrue pour le PSG ? Non. Je ne comprends pas. Imaginer un quatrième joueur qui ne défend pas, c’est suicidaire. Après s’il veut faire des bouts de matches, grand bien lui fasse. Cherki, je demande à être encore convaincu » a confié Ménès dans sa chronique sur Pierrot Le Foot.

Le PSG a baissé les bras dans le dossier Cherki